17:34, 11 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Нарколог раскрыл любителям выпить бокал вина вечером настоящие последствия этой привычки

Нарколог Тюрин: Бокал вина по вечерам опасен из-за кажущейся безвредности
Наталья Обрядина1

Фото: Anna Kumpan / Unsplash

Привычка расслабляться по вечерам с помощью бокала вина не так безобидна, как кажется на первый взгляд, предупредил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Настоящие последствия этой привычки он раскрыл любителям выпить в разговоре с «Лентой.ру».

Тюрин объяснил, что главная опасность вечернего бокала вина кроется в том, что он кажется безвредным: человек успокаивает себя тем, что пьет некрепкий алкоголь и не находится в запое. Однако проблема заключается в том, что привычка выпивать бокал вина искусственно стимулирует выброс гормона удовольствия дофамина.

Мозг быстро запоминает этот простой и быстрый путь получения дофамина и начинает требовать его снова. В результате человек начинается считать, что расслабиться во время стресса можно только с помощью алкоголя.

«Естественные механизмы борьбы со стрессом, такие как спорт, хобби, прогулки, атрофируются. Зачем напрягаться, если можно просто выпить? Однако со временем одного бокала становится мало. Чтобы достичь желаемого эффекта, объем или градус начинают незаметно увеличиваться», — подчеркнул врач.

По его словам, привычка расслабляться с помощью бокала вина плавно и незаметно перерастает в систематическое пьянство, а затем — в алкоголизм.

Ранее Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск развития гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

