Эксперт Роскачества Давлекамова: Ошибки в питании приводят к истощению организма

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова рассказала о главных ошибках в питании, которые приводят к истощению. Cреди них: отсутствие завтрака, недостаточное потребление воды и рацион без полезных жиров. Об этом специалист сообщила «Ленте.ру».

«Современный ритм жизни заставляет многих выбирать продукты, которые дают мгновенное, но очень кратковременное ощущение бодрости. Однако уже через час-полтора после сладкого перекуса или кофе на голодный желудок наступает резкий спад энергии. Это связано со скачками уровня глюкозы в крови. Организм тратит значительные ресурсы на то, чтобы стабилизировать эти «качели», и в результате мы чувствуем себя истощенными», — объяснила Давлекамова.

Одной из самых распространенных ошибок она назвала пропуск завтрака или неправильный первый за день прием пищи. Завтрак, состоящий из быстрых углеводов, запускает цикл энергетических провалов на весь оставшийся день, пояснили в Роскачестве, добавив, что идеальный завтрак должен включать белки, полезные жиры и сложные углеводы. Такое сочетание обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и длительное чувство сытости, отметила специалист.

«Не менее серьезная проблема — недостаточное потребление воды. Люди часто путают чувство жажды с чувством голода и вместо стакана воды тянутся за перекусом. Вода необходима для транспортировки питательных веществ и выработки энергии на клеточном уровне. Недостаточная гидратация может значительно снизить когнитивные функции и вызвать чувство утомления», — уточнила Давлекамова.

Также недостаток энергии может быть связан с рационом, в котором нет достаточного количества необходимых микроэлементов.

Дефицит магния, фосфора и железа в рационе — распространенное явление. Стресс и рафинированные продукты усугубляют эту проблему. Железо отвечает за доставку кислорода к тканям. При его недостатке клетки недополучают кислород, и человек чувствует постоянную слабость. Восполнить эти пробелы помогут функциональные продукты, в составе которых содержится гораздо больше полезных веществ, чем в обычных. Марьям Давлекамова эксперт Роскачества

Еще одна ошибка — отказ от полезных жиров. Мозг нуждается в них для полноценной работы, и их нехватка напрямую влияет на когнитивные функции. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах и семенах льна, важны для поддержания энергетического обмена, напомнила специалист.

Ученые из Университета Миссури выясняли, что кетодиета может снижать риск развития болезни Альцгеймера, воздействуя сразу на кишечник и мозг. Их исследование показало: у носителей гена APOE4 — главного генетического фактора риска поздней формы Альцгеймера — такой рацион восстанавливает микробиом кишечника и улучшает метаболизм мозга.

