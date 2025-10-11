В Харьковской области ВС РФ ударом по заводу ранили 58 иностранных военных

Российские войска нанесли удар по объекту в Чугуеве Харьковской области, где, по данным источников, находились украинские и иностранные военные специалисты. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод, который украинская сторона использовала как штаб и место сосредоточения техники. Лебедев отметил, что на предприятии в последние дни активно шла подготовка к возможным наступательным действиям.

«Среди раненых и погибших есть британские офицеры. Их на вертолетах эвакуировали в Харьков. Также среди пострадавших — штабные офицеры ВСУ», — уточнил он.

Лебедев добавил, что в ночь атаки на территории завода произошли несколько мощных взрывов. Удары пришлись по скоплению личного состава и иностранным специалистам, которые, по его словам, занимались координацией артиллерийских расчетов и управлением дронами.

После взрывов, утверждает координатор, с места происшествия вывезли десятки иностранных военных, получивших тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что Одесса частично осталась без света после того, как в городе прогремело несколько взрывов. Предположительно, это стало результатом ударов беспилотников Вооруженных сил России.