Одесса частично осталась без света после нескольких взрывов

После нескольких взрывов в Одессе частично пропал свет

Одесса частично осталась без света после того, как в городе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на украинские паблики.

Предположительно, это стало результатом ударов беспилотников Вооруженных сил России. На опубликованных кадрах видно, как в небе появляется несколько вспышек. Сразу после этого город погрузился во тьму. Официальная информация на этот счет пока не поступала.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Одесса находится под ударами беспилотников. По информации «24-го канала», в небе над городом находилось около 20 летательных аппаратов.

За последние десять дней ВС России нанесли удары по 63 энергетическим объектам по всей территории Украины. Десять из них были поражены 10 октября.