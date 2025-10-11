Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:19, 11 октября 2025Бывший СССР

Одесса частично осталась без света после нескольких взрывов

После нескольких взрывов в Одессе частично пропал свет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Одесса частично осталась без света после того, как в городе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на украинские паблики.

Предположительно, это стало результатом ударов беспилотников Вооруженных сил России. На опубликованных кадрах видно, как в небе появляется несколько вспышек. Сразу после этого город погрузился во тьму. Официальная информация на этот счет пока не поступала.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Одесса находится под ударами беспилотников. По информации «24-го канала», в небе над городом находилось около 20 летательных аппаратов.

За последние десять дней ВС России нанесли удары по 63 энергетическим объектам по всей территории Украины. Десять из них были поражены 10 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Стало известно о погибшем в результате пожара в Сосновоборске

    Одесса частично осталась без света после нескольких взрывов

    Сильный пожар вспыхнул в пятиэтажке в российском городе

    Женщинам захотели разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

    Суд изъял Университет профсоюзов из-за обогащения ректора Запесоцкого

    В Одессе прогремели взрывы

    Москвичам рассказали о новом объекте на месте устаревшего монорельса

    В РФС отреагировали на обвинения капитана «Краснодара» в расизме

    Аналитик описал анонсированное Путиным новое российское оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости