Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:57, 10 октября 2025Бывший СССР

Раскрыто число пораженных за 10 дней энергетических объектов на Украине

УНИАН: За 10 дней на Украине поразили 63 энергетических объекта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

За последние десять дней российские войска неоднократно атаковали энергетические объекты на всей территории Украины. Всего за это время было поражено более 60 таких объектов, следует из подсчетов украинского издания УНИАН.

«Всего за последние десять дней Россия атаковала 63 энергетические объекта по всей Украине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что только в пятницу был нанесен удар по десяти объектам: пяти гидроэлектростанциям, двум тепловым электростанциям, двум теплоэлектроцентралям и одной подстанции. УНИАН не уточняет, в каких населенных пунктах находятся пораженные объекты.

Ранее сообщалось, что левый берег Киева остался без света. Предварительно, блэкаут произошел после удара по ТЭЦ-6, которая является одной из самых мощных в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Известная баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

    Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

    Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости