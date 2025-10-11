Раскрыто число пораженных за 10 дней энергетических объектов на Украине

УНИАН: За 10 дней на Украине поразили 63 энергетических объекта

За последние десять дней российские войска неоднократно атаковали энергетические объекты на всей территории Украины. Всего за это время было поражено более 60 таких объектов, следует из подсчетов украинского издания УНИАН.

«Всего за последние десять дней Россия атаковала 63 энергетические объекта по всей Украине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что только в пятницу был нанесен удар по десяти объектам: пяти гидроэлектростанциям, двум тепловым электростанциям, двум теплоэлектроцентралям и одной подстанции. УНИАН не уточняет, в каких населенных пунктах находятся пораженные объекты.

Ранее сообщалось, что левый берег Киева остался без света. Предварительно, блэкаут произошел после удара по ТЭЦ-6, которая является одной из самых мощных в Киеве.