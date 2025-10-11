Бывший СССР
00:48, 11 октября 2025Бывший СССР

В Одессе прогремели взрывы

ВС России атаковали Одессу ударными беспилотниками
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России атаковали Одессу с применением беспилотников. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

По его данным, в городе гремят взрывы. «С моря в сторону города улетели около двух десятков БПЛА», — говорится в сообщении. Местных жителей призвали оставаться в укрытиях. Информация о последствиях атаки не приводится.

Ранее сообщалось, что за последние десять дней ВС России нанесли удары по 63 энергетическим объектам по всей территории Украины. Десять из них были поражены 10 октября.

