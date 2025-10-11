Россия
Российский чиновник пытался сбежать от силовиков с костылями из золота

Лесь пытался сбежать с 12 кг золота и 100 млн рублей на микроавтобусе
Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь пытался сбежать от силовиков с килограммами золота. Для этого он использовал микроавтобус, передает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, чиновник пытался вывезти 100 миллионов рублей и 12 килограммов золота. Драгметалл он переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли — гвозди, которые скрепляют рельсы и шпалы, говорится в публикации.

Уточняется, что Лесь также пытался увезти с собой семь IPhone, купленных за день до этого. Куда именно он хотел все это вывезти, не уточняется.

Ранее стало известно, что Леся задержали по подозрению в коррупции. Сообщалось, что кубанский чиновник мог присвоить два миллиарда рублей.

