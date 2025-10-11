На Кубани за присвоение двух миллиардов рублей задержали главу района

Mash: Главу Крымского района Кубани Леся задержали по подозрению в коррупции

Главу Крымского района Кубани Сергея Леся задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Задержан глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь. Его подозревают в присвоении себе и своим близким больше сотни земельных участков на два миллиарда рублей», — утверждается в сообщении.

Как отмечают авторы канала, за пару недель до этого домой к чиновнику и его сыну приходили с обысками силовики. Причиной этого стали 109 государственных участков, оформленных на родственников или знакомых Леся и использованных для строительства торговых и офисных центров, кафе и ресторанов.

Правоохранительные органы Краснодарского края пока не комментировали данную ситуацию.

Ранее стало известно, что на Кубани задержали решившего уйти на специальную военную операцию бывшего замгубернатора Александра Власова. Причиной этого стало подозрение в крупном хищении гуманитарной помощи.