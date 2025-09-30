Вскрылась причина задержания решившего уйти на СВО экс-замгубернатора российского региона

На Кубани экс-замгубернатора Власов задержан за хищение гумпомощи для СВО

На Кубани правоохранители задержали решившего уйти на специальную военную операцию (СВО) бывшего замгубернатора Александра Власова по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для СВО. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, Власов — бывший исполняющий обязанности заместителя губернатора Краснодарского края. 29 сентября на заседании расширенного совета атаманов он объявил о своем уходе в зону СВО и сложил с себя полномочия.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыск в его рабочем кабинете.