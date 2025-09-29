Силовые структуры
17:57, 29 сентября 2025Силовые структуры

В кабинете решившего уйти на СВО вице-губернатора российского региона прошли обыски

У краснодарского вице-губернатора Власова прошли обыски из-за хищения денег
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре правоохранители провели обыск в кабинете вице-губернатора региона Александра Власова. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, эти мероприятия могут быть связаны с хищением денег на субсидии для участников специальной военной операции (СВО). По предварительной информации, выделенные деньги не доходили до воинов.

Сегодня, 29 сентября, Власова освободили от занимаемой должности. Он решил уехать в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что в деле преступной группы, которая промышляла хищением денег у бойцов специальной военной операции (СВО) через фиктивные браки в Нижневартовске, появились новые эпизоды.

