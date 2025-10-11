В США заявили о неготовности Запада к войне с Россией

Подполковник США Дэвис заявил, что Запад не выдержит противостояние с Россией

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Запад не готов к прямому вооруженному столкновению с Россией. Об этом он высказался в беседе с блогером Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.

Дэвис заявил, что Запад не выдержит противостояние с Россией, и предостерег от этого американские власти.

«Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт [с Россией], мы не сможем в нем продержаться. У нас просто нет возможности воевать. Вы можете подорвать в России кучу всего, но угадайте, что? У вас быстро закончатся ракеты», — подчеркнул он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил, почему в адрес России со стороны Евросоюза звучит агрессия. По его мнению, европейские политики поступают таким образом для укрепления своих позиций в ЕС.

