Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 11 октября 2025Мир

В США заявили о неготовности Запада к войне с Россией

Подполковник США Дэвис заявил, что Запад не выдержит противостояние с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Запад не готов к прямому вооруженному столкновению с Россией. Об этом он высказался в беседе с блогером Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.

Дэвис заявил, что Запад не выдержит противостояние с Россией, и предостерег от этого американские власти.

«Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт [с Россией], мы не сможем в нем продержаться. У нас просто нет возможности воевать. Вы можете подорвать в России кучу всего, но угадайте, что? У вас быстро закончатся ракеты», — подчеркнул он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил, почему в адрес России со стороны Евросоюза звучит агрессия. По его мнению, европейские политики поступают таким образом для укрепления своих позиций в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    Российский генерал заявил о затронувшем бункер Зеленского блэкауте на Украине

    Зеленский назвал виновного в последствиях ударов России по украинской энергосистеме

    Российская сборная не смогла вылететь из Волгограда после матча с Ираном

    Стало известно о потерях ВСУ в результате действий российских военных

    В Китае рассказали о двух шагах России навстречу США

    В США заявили о неготовности Запада к войне с Россией

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в ультракоротком топе

    Командование ВСУ обманом отправило солдат на штурм

    Россиянам рассказали о рисках при переводе на карту больших сумм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости