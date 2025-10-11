Профессор Дизен: Политики агрессивно говорят о РФ для укрепления позиций в ЕС

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил, почему в адрес России со стороны Евросоюза звучит агрессия. Об том он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Дизен раскрыл причины агрессии Евросоюза в отношении России и указал, что европейские политики поступают таким образом для укрепления своих позиций в организации.

«Европейские лидеры и Брюссель заявляют об агрессии России и необходимости дать ей решительный отпор, потому что кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе», — отметил он.

По мнению профессора, по этой причине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен конфликтует с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Дизен добавил, что немцы стремятся играть более значительную роль в Европе, а это подрывает позиции руководства ЕС.