Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:40, 11 октября 2025Мир

Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России

Профессор Дизен: Политики агрессивно говорят о РФ для укрепления позиций в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил, почему в адрес России со стороны Евросоюза звучит агрессия. Об том он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Дизен раскрыл причины агрессии Евросоюза в отношении России и указал, что европейские политики поступают таким образом для укрепления своих позиций в организации.

«Европейские лидеры и Брюссель заявляют об агрессии России и необходимости дать ей решительный отпор, потому что кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе», — отметил он.

По мнению профессора, по этой причине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен конфликтует с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Дизен добавил, что немцы стремятся играть более значительную роль в Европе, а это подрывает позиции руководства ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    В Одессе ухудшился доступ в интернет после удара по подстанции и отключения света

    Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиаперелетов в США

    Обломки беспилотника рухнули на жилые дома в российском городе

    Несколько беспилотников сбили над российским регионом

    Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины на товары из Китая

    В России провели огневые испытания первой ступени новой ракеты

    Стоимость биткоина упала ниже 105 тысяч долларов впервые с 24 июня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости