В ВСУ ликвидировали все оперативно-стратегические группировки войск

Сырский: В составе ВСУ ликвидировали все ОСУВ и ОТУ
В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали все оперативно-стратегические группировки войск (ОСУВ). Об этом заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в Telegram.

По его словам, аналогичные меры были приняты относительно оперативно-тактических группировок (ОТУ).

«Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование Объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», — написал Сырский.

Ранее Сырский охарактеризовал сложившуюся для ВСУ ситуацию на фронте. По его словам, она остается сложной.

