В ВСУ ликвидировали все оперативно-стратегические группировки войск

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали все оперативно-стратегические группировки войск (ОСУВ). Об этом заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в Telegram.
По его словам, аналогичные меры были приняты относительно оперативно-тактических группировок (ОТУ).
«Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование Объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», — написал Сырский.
Ранее Сырский охарактеризовал сложившуюся для ВСУ ситуацию на фронте. По его словам, она остается сложной.