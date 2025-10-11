Главком ВСУ охарактеризовал ситуацию на фронте

Главком ВСУ Сырский: Оперативная ситуация на фронте остается сложной

Ситуация на фронте остается сложной. Об этом, характеризуя ход боев, заявил главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

«Оперативная ситуация на фронте остается сложной», — написал Сырский.

Ранее в Раде раскритиковали заявление Сырского о контрнаступлении ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая написала, что никакой контрнаступательной операции не существует — украинское командование выдает за нее отдельные стабилизационные действия, которые имеют частичный успех только за счет ослабления других направлений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Наступление российских войск подтвердил глава Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке, группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожья.