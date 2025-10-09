Бывший СССР
23:27, 9 октября 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали заявление Сырского о контрнаступлении ВСУ

Нардеп Безуглая: Главком ВСУ Сырский лжет о контрнаступлении под Добропольем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский лжет о том, что силы обороны республики ведут контрнаступательную операцию под Добропольем. С критикой в адрес украинского главкома выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Изначально Сырский выложил пост, в котором заявил о продолжении Добропольского контрнаступления ВСУ «на отдельных участках». «Всего за время операции освобождено 180,8 квадратных километра территории Донбасса, 212,9 квадратных километра — зачищено от диверсантов», — написал главком.

Нардеп прокомментировала пост, написав, что никакой контрнаступательной операции не существует, за нее украинское командование выдает отдельные стабилизационные действия, которые имеют частичный успех только за счет ослабления других направлений.

«Сначала допустили прорыв и врали, что нет никакого прорыва; потом врали, что есть только "просачивание"; затем ложь "перепрыгнула" вдруг как целое контрнаступление с нашей стороны, окружение 100500 россиян, которые вдруг накопились из "просачивания". Напомнить, чем закончилась ложь в 2023 году?» — ответила Безуглая.

