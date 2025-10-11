Россия
21:46, 11 октября 2025Россия

ВСУ атаковали два региона России

МО: Средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять дронов над территорией Белгородской области, еще два украинских беспилотника перехватили над Курской областью.

Уточняется, что попытки атак были предприняты в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени. Все сбитые дроны относятся к классу беспилотников самолетного типа, рассказали в Минобороны.

Ранее несколько украинских беспилотников сбили над Воронежской областью. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

