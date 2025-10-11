Бывший СССР
Зеленский поговорил с Трампом и оценил его шансы завершить конфликт на Украине

Зеленский: Трамп остановит конфликт на Украине если завершит войну в Палестине
Если президент США Дональд Трамп завершит войну между Палестиной и Израилем, то он сможет остановить и конфликт между Россией и Украиной. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с американским коллегой.

«И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта», — написал он.

По словам Зеленского, он также поздравил Трампа с успехом на Ближнем Востоке и проинформировал его о российских ударах по энергообъектам на Украине.

Украинский лидер также сообщил, что обсудил с президентом США усиление противовоздушной обороны (ПВО) республики. По его словам, разговор оказался продуктивным.

