Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом усиление украинских систем ПВО
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Владимир Зеленский прокомментировал свой разговор с американским президентом Дональдом Трампом. О подробностях диалога он написал в своем Telegram-канале.

Украинский политик рассказал, что обсудил с американским коллегой усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины после того, как российские военные нанесли удары по объектам энергетики страны.

«Есть хорошие варианты, сильные идеи», — написал Зеленский, добавив, что разговор с Трампом прошел продуктивно.

О том, что Зеленский и Трамп провели разговор, ранее сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он не приводил никаких подробностей о разговоре.

