Движение на трассе в российском регионе ограничили из-за украинских дронов

На трассе Рыльск — Льгов ограничили движение из-за активизации украинских БПЛА
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

На трассе РыльскЛьгов в Курской области ограничили движение из-за активизации украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, участок дороги от города Рыльск до села Ивановского находится под прицелом вражеских дронов с ночи. БПЛА пытались атаковать все движущиеся по трассе автомобили. Оперативный штаб решил ограничить движение на указанном отрезке в целях безопасности, а также временно запретить въезд на трассу из населенного пункта Степановка, пояснил Хинштейн.

«Эта мера временная, но она необходима, чтобы сберечь жизни наших людей. Пожалуйста, будьте крайне осторожны!» — призвал губернатор Курской области.

Ранее Хинштейн сообщил, что двое жителей Курской области получили ранения при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в приграничной зоне с Украиной. Одной из пострадавших, 70-летней женщине, оторвало кисть.

