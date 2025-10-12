Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 12 октября 2025Россия

Российской пенсионерке оторвало кисть при атаке БПЛА на Курскую область

Хинштейн: 70-летней женщине оторвало кисть при атаке дрона на авто
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Двое жителей Курской области получили ранения при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в приграничной зоне с Украиной, одной из пострадавших оторвало кисть. Об этом написал глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на трассе Хомутовка — Калиновка в Хомутовском районе, где БПЛА совершил атаку на движущуюся по дороге машину. В результате 51-летний мужчина получил осколочное ранение правого плеча, а 70-летняя женщина — минно-взрывную травму и травматическую ампутацию правой кисти.

«Обоих пострадавших госпитализируют в медицинские учреждения Брянской области — они находятся ближе всего от места происшествия. Поручил областному Минздраву держать связь с коллегами по состоянию наших людей», — поделился информацией губернатор Курской области. Хинштейн призвал жителей региона быть бдительными, поскольку удары противника не прекращаются.

Накануне стало известно, что в Горловке Донецкой народной республики врач потерял руку и ногу при ударе ВСУ по автобусу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сделали заявление о сроках нападения России на НАТО

    Движение на трассе в российском регионе ограничили из-за украинских дронов

    На Украине захотели создать армию из несовершеннолетних

    Верховный суд подтвердил приговор бывшим силовикам и участникам рок-группы

    Стало известно о кончине худрука Центрального Дома работников искусств

    В Британии раскрыли схему обогащения Джонсона на Украине

    Невеста пожаловалась на испорченные фото из-за наряда свадебной ведущей

    Названа главная ошибка пропавшей в Красноярском крае семьи

    Российской пенсионерке оторвало кисть при атаке БПЛА на Курскую область

    Зеленский и Трамп два дня подряд говорили по телефону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости