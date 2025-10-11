Бывший СССР
18:40, 11 октября 2025Бывший СССР

В ДНР врач потерял руку и ногу при ударе ВСУ по автобусу

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Niyaz Galiev / Business Online / Globallookpress.com

Врач потерял руку и ногу при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Тяжелейшее ранение получил хирург второй больницы. Травматическая ампутация руки и ноги. Человек все 10 лет не отходил от операционного стола», — сообщил Приходько.

Он уточнил, что под удар попал автобус в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе. Других данных о ситуации он не привел.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат повредил ряд многоквартирных домов в Горловке. В Никитовском районе оказалось повреждено учреждение образования.

    Все новости