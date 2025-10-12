Бывший СССР
На Украине объявили в розыск археолога Толстикова

СБУ объявила в розыск руководителя раскопок в Керчи археолога Толстикова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской археологической экспедицией в Керчи. Об этом следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Толстиков был объявлен в розыск 27 июня текущего года.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители выдвинули Толстикову обвинения за «незаконные раскопки» в Керчи, которые привели к «частичному разрушению культурного наследия Украины». Ему грозит до 5 лет тюремного заключения.

До этого СБУ объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Его обвиняют в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершении преступления по предварительному сговору группой лиц и «пропаганде войны».

