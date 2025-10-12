Силовые структуры
Раскрыта ложь Зеленского и Ермака о разработке ракет «Фламинго»

Выделенные на ПВО деньги присвоила Fire Point, связанная с Зеленским и Ермаком
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Средства, которые выделялись Украине на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО), присвоила связанная с президентом республики Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирма. Она заявила о старте разработок новейшей украинской ракеты «Фламинго», а в итоге просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5, данные раскрыл источник РИА Новости в силовых структурах РФ.

«Бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй заявил, что деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, были присвоены фирмой Fire Point. Средства были перенаправлены на разработку украинской ракеты "Фламинго", которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5 компании Milanion Group», — уточнил собеседник агентства.

На самом деле никаких украинских разработок не было, продолжил представитель российских силовых структур. Деньги, предназначенные для укрепления сил ПВО, были потрачены на лицензию на выпуск FP-5.

Источник агентства напомнил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали из-за невозможности их ПВО противодействовать дронам и ракетам из России. Вместе с тем, Киев решил не устранять эту проблему, а создать вместо этого собственную ракету, «эффективность которой вызывает большие сомнения».

Ранее появились фотографии обломков новейшей крылатой ракеты ВСУ «Фламинго», которую сбили российские военные. Ее уничтожил зенитный ракетный комплекс «Бук», когда она летела на скорости 600 километров в час.

    Все новости