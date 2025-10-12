Экономика
20:37, 12 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам объяснили влияние отмены акцизы на дизельное топливо на стоимость сырья

Делягин: После отмены акцизы на дизель обычным потребителям будет чуть полегче
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

После отмены акцизы на дизельное топливо обычным потребителям будет чуть полегче, сообщил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. О влиянии соответствующего указа президента России Владимира Путина на стоимость сырья депутат рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Обычным потребителям будет чуть полегче. По крайней мере, если они употребляют дизельное топливо, то им будет чуть полегче. Но в основном, я думаю, что это для поддержки сельскохозяйственных работ», — отметил Делягин.

Депутат объяснил, что мера не касается нефтеперерабатывающих заводов, а относится только к организациям, не имеющим лицензий на нефтепереработку.

«То есть это касается прочего бизнеса, который смешивает разного рода сорта нефтепродуктов. Это реакция на проблемы с обеспечением экономики топливом. Тем, кто производит дизельное топливо для себя из имеющихся ресурсов, эта мера должна помочь», — заключил он.

Ранее Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо. Указ был опубликован на сайте официальной правовой информации. Отмечается, что отмена акциз будет действовать с октября по май.

    Все новости