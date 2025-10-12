Мир
00:34, 12 октября 2025

Спецпосланник Трампа рассказал о цели визита в Газу

Уиткофф посетил сектор Газа, чтобы проверить соблюдение Израилем перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что приехал в сектор Газа, чтобы проверить соблюдение Израилем перемирия. Его слова приводит РИА Новости.

Уиткофф рассказал, что вместе с ним анклав посетил зять американского лидера Джаред Кушнер. По его словам, в ходе визита их подробно проинформировали по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мерам по предотвращению конфликтов.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Сделка стала результатом попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе, включая презентацию его мирного плана из 20 пунктов.

