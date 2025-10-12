Культура
16:52, 12 октября 2025

Стало известно о кончине худрука Центрального Дома работников искусств

Не стало худрука Центрального Дома работников искусств Энгилисы Погореловой
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Не стало художественного руководителя Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилисы Погореловой. О кончине сообщается на сайте учреждения.

«В дружной творческой семье Центрального Дома работников искусств невосполнимая утрата... 9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгилисы Георгиевны Погореловой», — говорится в сообщении.

Сообщается, что она работала в доме искусств 60 лет, а с 2015 года стала председателем правления Дома. Прощание пройдет в Большом зале ЦДРИ 14 октября в 12:00.

29 сентября не стало руководителя музыкальной частью Театра имени Евгения Вахтангова Татьяны Агаевой. Она долгое время боролась с тяжелым заболеванием.

