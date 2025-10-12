Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:19, 14 октября 2025Мир

Стало известно о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться во время саммита АТЭС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: KCNA / Reuters

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе саммтта Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнджу в конце октября. Об заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в ходе парламентских слушаний, передает ТАСС.

По словам министра, встреча может пройти на межкорейской границе в деревне Пханмунджом. «Исходя из анализа открытой информации и данных, лидеры США и Северной Кореи, как представляется, готовы [к переговорам]», — отметил Чон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Украина применила против России умные авиабомбы

    В России задумали перенести очередное повышение утильсбора

    Россиянин в разгар ссоры поджег жену

    Россияне заинтересовались отдыхом в малых городах страны

    Юного сторонника террористов осудят в России

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Раскрыты подробности ударов ВС России по украинским энергообъектам

    Российские военные изучили полетные задания сотен сбитых дронов ВСУ и узнали их цели

    Стало известно о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости