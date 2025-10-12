Стало известно о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться во время саммита АТЭС

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе саммтта Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнджу в конце октября. Об заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в ходе парламентских слушаний, передает ТАСС.

По словам министра, встреча может пройти на межкорейской границе в деревне Пханмунджом. «Исходя из анализа открытой информации и данных, лидеры США и Северной Кореи, как представляется, готовы [к переговорам]», — отметил Чон.