08:48, 1 октября 2025Мир

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном без предварительных условий
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на сотрудника Белого дома.

«Президент Трамп по-прежнему открыт для переговоров с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о готовности американской администрации вести переговоры с Северной Кореей без упоминания ядерной проблемы.

Американский чиновник добавил, что во время своего первого президентского срока Трамп провел три исторических саммита с Ким Чен Ыном, которые стабилизировали ситуацию на Корейском полуострове.

Сотрудник Белого дома подчеркнул, что политика США в отношении Северной Кореи остается неизменной.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о готовности Трампа к диалогу с лидером КНДР. По ее словам, американский лидер хотел бы увидеть прогресс, достигнутый на саммите в Сингапуре в 2018 году.

