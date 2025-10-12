Мир
Трамп вспомнил про Путина и Зеленского во время игры с внучкой

Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском во время игры в гольф с внучкой
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Rose Layden / Getty Images

Президент США Трамп сделал заявление о российском и украинском коллегах Владимире Путине и Владимире Зеленском во время игры в гольф с внучкой Кай. Видео, которое она сняла, доступно на YouTube.

Трамп заявил, что верит в урегулирование конфликта между Россией и Украиной. «Мы проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь!» — заявил во время игры Трамп.

Ранее команда Трампа выложила в соцсетях ролик, где он играет в гольф под песню «Не расслабляйся» казахстанского рэп-исполнителя Скриптонит (настоящее имя — Адиль Жалелов). Ролик также разместила его внучка.

