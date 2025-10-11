Команда Трампа выложила ролик с ним под песню Скриптонита

Команда президента США опубликовала видео с его игрой в гольф под Скриптонита

Сразу в нескольких соцсетях появилось видео, как президент США Дональд Трамп играет в гольф под песню Скриптонита. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что ролик разместила команда американского лидера.

Ролик с игрой Трампа и его 18-летней внучки Кай Мэдисон в гольф разместили в TikTok и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На фоне играет начало трека «Не расслабляйся» казахстанского певца.

Когда мяч Кай закатывается в ямку, они с президентом США слегка стукаются кулаками. Также показано, как Трамп ездит по полю на электромобиле.

Аккаунты teamtrump не относятся к официальным аккаунтам Белого дома, но используются как сетка его личных каналов.

В начале сентября сообщалось, что Трампа вызвал сразиться в игре в гольф Райан Рут, обвиняемый в попытке покушения на него. Мужчина заявил, что приглашает на партию «расистскую свинью» и если американский лидер выиграет, то может казнить соперника. В противном случае Рут, по его задумке, должен был получить работу президента США, сказано в судебном документе.