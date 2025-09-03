Мир
09:28, 3 сентября 2025Мир

Трампа вызвали на поединок в гольф

NYP: Обвиняемый в попытке покушения на Трампа Рут вызвал его на поединок в гольф
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Райан Рут вызвал американского лидера на поединок в гольф. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Райан Уэсли Рут, которого обвиняют в том, что он устроил засаду на тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа на его поле для гольфа на юге Флориды в прошлом сентябре, в странном одностраничном судебном документе вызвал главнокомандующего схлестнуться с ним в гольфе», — говорится в материале.

По данным издания, Рут написал, что это будет партия с «расистской свиньей» и в случае победы Трампа глава Белого дома может казнить его, в противном — Рут «получает его работу».

Ранее Трамп сравнил миротворчество с гольфом. На открытии своего второго поля для гольфа в Шотландии он заявил, что США остановили около пяти войн, что гораздо важнее, чем гольф.

