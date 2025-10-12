Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 12 октября 2025Россия

Три человека пропали без вести после крушения лодки в российском регионе

МЧС: На реке Кама в Татарстане ищут трех пропавших после крушения лодки человек
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спасатели ищут трех человек, пропавших без вести после крушения лодки в Татарстане. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

11 октября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в городе Чистополь пять человек уехали кататься на моторной лодке по реке Кама и не вернулись. Специалисты всю ночь вели поиски в акватории, но безрезультатно.

На следующий день охранник лодочной станции вызвал спасателей по просьбе двух женщин, которые чудом выжили после крушения лодки, самостоятельно добрались до ближайшего острова и сообщили о происшествии. Оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона продолжает операцию.

В июне в Красноярском крае два человека не выжили во время водной прогулки. Они отправились на сплав на самодельной лодке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались необычным способом предотвратить наступление российских войск

    Раскрыта судьба попросившихся в плен украинских солдат

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    Три человека пропали без вести после крушения лодки в российском регионе

    Треш-стримера из Москвы арестовали за плевок в георгиевскую ленту

    Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ

    Циклон «Барбара» принесет в Москву 10 дней дождя

    Sony решила зарегистрировать в России свои бренды

    Блогер описал отношение жителей Китая к россиянам фразой «мурашки побежали по коже»

    Стало известно об обсуждении Трампом и Зеленским поставок Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости