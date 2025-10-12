Три человека пропали без вести после крушения лодки в российском регионе

МЧС: На реке Кама в Татарстане ищут трех пропавших после крушения лодки человек

Спасатели ищут трех человек, пропавших без вести после крушения лодки в Татарстане. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

11 октября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в городе Чистополь пять человек уехали кататься на моторной лодке по реке Кама и не вернулись. Специалисты всю ночь вели поиски в акватории, но безрезультатно.

На следующий день охранник лодочной станции вызвал спасателей по просьбе двух женщин, которые чудом выжили после крушения лодки, самостоятельно добрались до ближайшего острова и сообщили о происшествии. Оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона продолжает операцию.

В июне в Красноярском крае два человека не выжили во время водной прогулки. Они отправились на сплав на самодельной лодке.