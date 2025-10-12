Туристка упала со скалы в российском регионе

Туристка упала со скалы под Новороссийском. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По информации Kub Mash, девушка забралась на гору Колдун и сорвалась. Уточняется, что спасатели спускали ее с 70-метровой высоты.
Пострадавшая смогла связаться со спасателями, которые вызволили ее с помощью альпинистского снаряжения. Девушку довезли до скорой и передали врачам.
Ранее на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии оборвалась канатная дорога. По одной из версий, ЧП произошло из-за износа троса. Предварительной причиной аварии назван сход троса с одной из опор. Такую же версию назвал глава Кабардино-Балкарии.