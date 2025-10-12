Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 12 октября 2025Россия

Туристка упала со скалы в российском регионе

Туристка упала со скалы под Новороссийском, ее спускали с 70-метровой высоты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Туристка упала со скалы под Новороссийском. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Kub Mash, девушка забралась на гору Колдун и сорвалась. Уточняется, что спасатели спускали ее с 70-метровой высоты.

Пострадавшая смогла связаться со спасателями, которые вызволили ее с помощью альпинистского снаряжения. Девушку довезли до скорой и передали врачам.

Ранее на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии оборвалась канатная дорога. По одной из версий, ЧП произошло из-за износа троса. Предварительной причиной аварии назван сход троса с одной из опор. Такую же версию назвал глава Кабардино-Балкарии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Аэропорт Волгограда ограничил работу

    Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

    Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые вольеры

    FPV-дроны атаковали российский город

    Туристка упала со скалы в российском регионе

    На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

    Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира по футболу

    Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

    Сбой произошел в работе крупнейшего криптокошелька

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости