Туристка упала со скалы в российском регионе

Туристка упала со скалы под Новороссийском, ее спускали с 70-метровой высоты

Туристка упала со скалы под Новороссийском. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Kub Mash, девушка забралась на гору Колдун и сорвалась. Уточняется, что спасатели спускали ее с 70-метровой высоты.

Пострадавшая смогла связаться со спасателями, которые вызволили ее с помощью альпинистского снаряжения. Девушку довезли до скорой и передали врачам.

Ранее на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии оборвалась канатная дорога. По одной из версий, ЧП произошло из-за износа троса. Предварительной причиной аварии назван сход троса с одной из опор. Такую же версию назвал глава Кабардино-Балкарии.