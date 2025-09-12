На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Люди разбились о камни

Два человека погибли при обрыве канатной дороги на Эльбрусе, 9 пострадали

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии оборвалась канатная дорога. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

По одной из версий, ЧП произошло из-за износа троса. Однако владельцы канатной дороги информацию опровергли. Предварительной причиной аварии назван сход троса с одной из опор. Такую же версию назвал глава Кабардино-Балкарии.

Два человека разбились о камни

В региональном Минздраве сообщили, что на горе работают три бригады скорой помощи ЦРБ Эльбрусского района и три бригады медицины катастроф вместе с руководителем КБЦМК и СМП. В результате есть 9 пострадавших.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кроме того, два человека не выжили. По данным Telegram-канал Mash, жертвами стали мужчина и женщина. Предварительно, они спускались с Гора-Баши на станцию Мир. При этом с 3 по 24 сентября канатная дорога находится на работах по подготовке к зимнему периоду, уточнили в Telegram-канале Кавказ.РФ.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц») УК России. По данным Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии, подвесные кресла вместе с людьми упали прямо на скалы.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Прокуратура показала видео с места происшествия

Региональная прокуратура опубликовала ролик с горы. На кадрах запечатлена канатная дорога и работающие снизу сотрудники МЧС.

В Telegram-канале курорта отмечается, что эвакуация людей с кресельной канатной дороги завершена.