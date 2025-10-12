Мир
18:13, 13 октября 2025

Украине предрекли эвакуацию крупных городов

Аналитик Меркурис: Украина может столкнуться с необходимостью эвакуировать Киев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине, возможно, придется рассматривать в будущем эвакуацию крупных городов, в том числе и Киева. Об этом заявил в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, ситуация в небе над республикой критическая. Меркурис назвал неэффективными поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. При этом эксперт обратил внимание, что данный тип вооружений является новейшей системой, специально предназначенной для перехвата баллистических ракет.

Ранее Меркурис предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский надеется добиться эскалации конфликта за счет поставок США дальнобойных ракет Tomahawk. По мнению эксперта, глава Белого дома не знает о планах Украины на ракеты Tomahawk.

Аналитик отметил, что принятие решения по поставке этого типа вооружения ВСУ полностью противоречило бы прежней риторике американского лидера в отношении кризиса на Украине.

.
    Все новости