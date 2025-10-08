Меркурис: Зеленский надеется на эскалацию конфликта за счет поставок Tomahawk

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется добиться эскалации конфликта за счет поставок США дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«[Президент США] Дональд Трамп сказал, что, прежде чем передать ракеты Украине, он хочет получить объяснения от Киева, что он намерен делать с ними. Это означает, что украинцы не рассказали ему о своих планах на Tomahawk», — сказал он.

По мнению эксперта, глава Белого дома не знает о планах Украины на ракеты Tomahawk. Он отметил, что принятие решения о поставке этого типа вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) полностью противоречило бы прежней риторике американского лидера в отношении украинского кризиса.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Вашингтоном ракет Tomahawk ВСУ никак не повлияет на ход конфликта. Он подчеркнул, что сам факт передачи будет означать качественное изменение политической ситуации.