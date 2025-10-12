Экономика
17:36, 12 октября 2025Экономика

В европейской стране сгорел основанный почти 400 лет назад монастырь

На севере Италии из-за короткого замыкания сгорел 400-летний монастырь
Дмитрий Воронин
СюжетПожары в Италии:

Кадр: merateonline / YouTube

Крупный пожар, произошедший в основанном примерно 400 лет назад монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии уничтожил часть исторического здания. О происшествии в этой европейской стране пишет Corriere della Sera.

Проживавшую в монастыре 21 монахиню своевременно эвакуировали. Возгорание по предварительным данным возникло из-за короткого замыкания в одной из келий, говорится в публикации.

При этом отмечается, что ущерб, несмотря на проведенную работу по локализации пожара и спасению ценных произведений искусства, оказался огромным — сгорели ценные картины, церковная утварь и антикварная мебель. Пожар «уничтожил историческое место в нашем регионе, корни которого уходят в Средневековье, нанеся ущерб памяти и самобытности нашей земли», подчеркнул президент Ломбардии Аттилио Фонтана.

Основанный в 1628 году монастырь в последнее время упоминался в связи с тем, что в нем в конце прошлого века принял первое причастие недавно канонизированный и провозглашенный покровителем интернета святой Карло Акутис.

