Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:22, 12 октября 2025Бывший СССР

В Харьковской области раздались взрывы

В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Jason Lee / Reuters

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

По его информации, прозвучало два взрыва. Уточняется, что они были слышны в Чугуевском районе. Информация о последствиях пока не поступала.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Накануне взрывы прогремели в Одессе. Сообщалось, что город подвергся атаке российских беспилотников.

Позднее стало известно, что в результате ударов по Одесской области без света остались свыше 300 тысяч домохозяйств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии пригрозили Польше скандалом из-за «Северных потоков»

    Российский снайпер рассказал о современных отечественных винтовках

    В российском городе ограничат наружное освещение

    Суд запретил Трампу вводить войска в Чикаго

    В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

    Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара

    В Харьковской области раздались взрывы

    Три катарских дипломата погибли накануне саммита по Газе

    В российском регионе сообщили о возможной атаке беспилотников

    В Калифорнии вертолет упал на пальму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости