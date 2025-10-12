В Харьковской области раздались взрывы

В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

По его информации, прозвучало два взрыва. Уточняется, что они были слышны в Чугуевском районе. Информация о последствиях пока не поступала.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Накануне взрывы прогремели в Одессе. Сообщалось, что город подвергся атаке российских беспилотников.

Позднее стало известно, что в результате ударов по Одесской области без света остались свыше 300 тысяч домохозяйств.