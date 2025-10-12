Мир
12 октября 2025

В Кремле раскрыли «путеводную звезду» для мира на Украине

Ушаков: Договоренности Путина и Трампа — путеводная звезда для мира на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, являются «путеводной звездой» для достижена мира на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок доступен в Telegram-канале последнего.

«Если говорить по вопросу урегулирования украинского конфликта, то "путеводной звездой" являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже», — сказал Ушаков.

При этом он отметил, что власти Украины выступают против их реализации. «Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей. Пока не очень все убеждаются. Но то, что является основой возможного регулирования — это точно», — подчеркнул помощник президента.

Ранее Ушаков заявил, что контакты России и США продолжаются по закрытым каналам, стороны постоянно разговаривают. Они продолжаются, мы постоянно разговариваем», — рассказал он.

