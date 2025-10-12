Бывший СССР
В постсоветской стране начнут кастрировать за преступления

В Казахстане начнут кастрировать педофилов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

В Казахстане начнут кастрировать лиц, обвиненных в растлении малолетних. О новых видах санкций против педофилов в постсоветской стране пишет издание Orda со ссылкой на приказ Минздрава республики.

«Принудительная мера будет применяться к осужденным за шесть месяцев до их освобождения из колонии. Это касается только лиц старше 18 лет, признанных виновными в сексуальных преступлениях против детей», — говорится в документе ведомства.

Процедура кастрации назначается по решению суда, она будет проводиться прямо в тюрьме, где содержится осужденный.

    Все новости