В России впервые с прошлого года подешевела красная икра

Росстат: В сентябре цена красной икры опустилась ниже 9,5 тысячи рублей
Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В России в сентябре 2025 года впервые с конца прошлого года опустилась стоимость красной икры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Ростата.

Уточняется, что на сегодняшний момент стоимость продукта составляет ниже 9,5 тысяч рублей. В декабре 2024 года средняя стоимость красной икры оказалась на уровне 9,2 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что поставки красной икры на российский рынок увеличились на 18 процентов. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с 1 мая по 1 сентября 2025 года с целью реализации на российском рынке промаркировали свыше 7,31 тысячи тонн соленой икры лососевых. Суммарный объем промаркированного в 2025 году этого деликатеса больше 8,34 тысячи тонн.

