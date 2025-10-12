Врач назвал чепухой одно утверждение о Трампе

Геронтолог Новоселов: Возраст сердца Трампа не может быть меньше его самого

Геронтолог Валерий Новоселов назвал чепухой утверждение, что сердце президента США Дональда Трампа моложе его самого. Об этом он высказался в беседе с МК.

Специалист прокомментировал результаты медицинского обследования Трампа, в ходе которого было установлено, что «кардиологический возраст» главы государства на 14 лет меньше его фактического. Вывод был сделан на основании электрокардиограммы, однако, как отметил Новоселов, она не используется для определения биологического возраста человека.

Также, добавил он, важно учитывать, с кем именно сравнивали американского лидера. «Со здоровыми или со всеми, у которых есть тяжелые заболевания, травмы, инсульты, деменция, инвалидность? Тем не менее, как я понимаю, эта информация для такого нарцисса, как Дональд Трамп, как сладкая патока, а для специалиста — просто чепуха», — заключил врач.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал, что в окружении Трампа растет обеспокоенность в связи с ухудшением его когнитивных способностей. По его словам, присутствовавшие на недавнем выступлении американского лидера на базе морской пехоты в Куантико военные и чиновники отметили у него признаки «умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах».