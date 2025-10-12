Бывший СССР
07:49, 12 октября 2025Бывший СССР

ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров и представителей неугодного офицерского состава в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник уточнил, что к формированию таких рот приступило командование оперативно-тактической группировки «Сумы». Цель — доукомплектование штурмовых групп. Собеседник агентства добавил, что «туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении».

Ранее из-за массовой проблемы дезертирства среди военных ВСУ из Львова в Сумскую область была направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины в качестве заградотряда. Источник в силовых структурах отметил, что проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки «Сумы».

    Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. ВВС страны нанесли удар по городу Лахор

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за Wi-Fi без защиты

    На Западе заявили о «предсмертной» фазе СВО

    Российские бойцы уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ

    На Украине заметили тревожное изменение в поведении Трампа

    Россиянам рассказали об опасном влиянии слишком жаркого отопления на здоровье

    Трамп выступит в израильском парламенте 13 октября

    В Китае пообещали ответить США на связанный с Россией запрет

    Раскрыта новая уловка мошенников в Telegram

