РИА Новости: ВСУ в Сумской области начали формировать штрафные роты для офицеров

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров и представителей неугодного офицерского состава в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник уточнил, что к формированию таких рот приступило командование оперативно-тактической группировки «Сумы». Цель — доукомплектование штурмовых групп. Собеседник агентства добавил, что «туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении».

Ранее из-за массовой проблемы дезертирства среди военных ВСУ из Львова в Сумскую область была направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины в качестве заградотряда. Источник в силовых структурах отметил, что проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки «Сумы».