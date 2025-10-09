Бывший СССР
ВСУ направили заградотряд в Сумскую область из-за массового дезертирства

ВСУ направили заградотряд в Сумскую область, чтобы побороть дезертирство
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Из-за массовой проблемы дезертирства среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львова в Сумскую область была направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины в качестве заградотряда. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

По словам источника агентства, проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки «Сумы» ВСУ. Он добавил, что задача бригады Нацгвардии будет состоять в том, чтобы, находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиции военными. Им разрешено применять оружие в случаях дезертирства, заключил источник.

Ранее бывший командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин объяснил, что причиной бегства украинских солдат стало отсутствие доверия к военно-политическому руководству страны. Также среди причин побегов с поля боя он назвал фактическое отсутствие наказаний за самовольное оставление части, отсутствие установленных сроков службы в условиях военного положения, а также мобилизацию людей, которые пытались уклониться от службы или обладали низкой мотивацией.

