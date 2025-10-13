Акула укусила подростка за живот

В Австралии акула укусила 14-летнего рыбака за живот

На севере штата Квинсленд, Австралия, 14-летний рыбак попал в больницу после нападения акулы. Об этом сообщает Perth Now.

Подросток рыбачил вместе с друзьями. Он вошел в воду, как вдруг на него напала акула. Она укусила его за живот и уплыла. Друзья тут же бросились ему на помощь, вытащили из воды и вызвали спасателей.

Юного рыбака доставили в больницу по воздуху. Он находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что у берегов австралийского острова Кенгуру узкозубая акула покусала 50-летнего серфера. Несмотря на раны он сам добрался до больницы.