Акула укусила подростка за живот

На севере штата Квинсленд, Австралия, 14-летний рыбак попал в больницу после нападения акулы. Об этом сообщает Perth Now.
Подросток рыбачил вместе с друзьями. Он вошел в воду, как вдруг на него напала акула. Она укусила его за живот и уплыла. Друзья тут же бросились ему на помощь, вытащили из воды и вызвали спасателей.
Юного рыбака доставили в больницу по воздуху. Он находится в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что у берегов австралийского острова Кенгуру узкозубая акула покусала 50-летнего серфера. Несмотря на раны он сам добрался до больницы.