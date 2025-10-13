Бывший СССР
Боец рассказал о минировании ВСУ тел сослуживцев

Боец Капрал: ВСУ минируют тела погибших в Новогригоровке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали тела погибших сослуживцев в Новогригоровке Запорожской области. Об этом рассказал боец мотострелковой бригады с позывным Капрал, передает ТАСС.

«200-х точно минируют. Потому что группа эвакуации нашей работает очень осторожно, если их выносит», — рассказал боец

По его словам, украинские военные не забирают тела своих солдат, брошенными остаются и те, кто погиб из-за отсутствия своевременной помощи.

Ранее Капрал рассказал, что штурмовики Вооруженных сил России уничтожили роту украинских войск в боях за Новогригоровку. Он добавил, что позиции украинских военнослужащих на подступах к населенному пункту были недостаточно укреплены.

