Силовые структуры
20:14, 13 октября 2025Силовые структуры

Бывший замглавы российского УФСИН получил суровый срок по двум приговорам

Экс-замглавы УФСИН Петербурга Мойсеенко получил 20 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге бывший замглавы петербургского УФСИН Сергей Мойсеенко получил суровый приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мойсеенко признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Свою вину он не признал. Дзержинский районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Так как пятью годами ранее ему уже выносили приговор по другому обвинению, сейчас по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний фигуранту назначено 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением специального звания «полковник внутренней службы».

По данным следствия, в период с 16 декабря 2015-го по 28 января 2016 года обвиняемый вступил в преступный сговор с генеральным директором АО «ГСК» Кудриным на растрату вверенных ему бюджетных денежных средств, выделенных на строительство объекта «Следственный изолятор на 4000 мест в Санкт-Петербурге» (речь идет о строительстве СИЗО «Кресты-2» — прим. «Ленты.ру»).

Подключив своего подчиненного Николая Чернова, они организовали составление и подписание документов, подтверждающих поставку 21 коммуникатора Ubiquiti EdgeSwitch, 48 коммуникаторов Ubiquiti EdgeSwitch, 20 источников бесперебойного питания Delta GES на общую сумму не менее 7 119 379 рублей 81 копейки. В результате деньги они получили, а оборудование поставлено не было.

Ранее сообщалось, что первый срок Мойсеенко получил за организацию расправы над подчиненным Черновым для того, чтобы скрыть свои махинации при строительстве СИЗО «Кресты-2». Тогда суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

