Эстония запретила въезд защищавшему русский язык депутату из Латвии

Эстония запретила въезд в страну депутату Росликову, защищавшему русский язык
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Viktor Logic / YouTube

Спецслужбы Эстонии запретили въезд в республику депутату Рижской городской думы Алексею Росликову, защищавшему русский язык. Об этом сообщает в Telegram издание «Sputnik Литва».

Как следует из публикации, в отношении парламентария введен краткосрочный запрет на въезд. В МВД Эстонии отметили, что решение принято после оценки рисков деятельности политика.

Росликов в социальных сетях возмутился решением. Он прокомментировал его нецензурными словами.

Ранее стало известно, что власти Эстонии задержали Росликова и вынудили его покинуть страну. Как сообщил депутат, полиция задержала его по пути из Латвии на встречу с местными соратниками.

