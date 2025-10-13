Бывший СССР
Защищающего руccкий язык в Латвии депутата задержали в соседней стране

Эстония задержала и вынудила покинуть страну латвийского политика Росликова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «РОСЛИКОВ»

Власти Эстонии задержали и вынудили покинуть страну бывшего депутата Сейма (парламента) Латвии, депутата Рижской думы от партии «Стабильность!» Алексея Росликова. Видео опубликовано в Telegram-канале латвийского политика.

«Я — европеец и вроде как границы открыты! Но похоже, что не для всех!» — высказался экс-депутат Сейма.

Как сообщил Росликов, полиция Эстонии задержала его по пути из Латвии на встречу с местными соратниками. Правоохранители заявили защищающему руccкий язык в Латвии депутату о запрете на въезд в Эстонию и сопроводили его к инспекторам иммиграционной службы.

Сотрудники иммиграционной службы, в свою очередь, вынудили Росликова покинуть Эстонию вместе со всеми сопровождавшими его лицами, передвигавшимися на разных автомобилях. При этом, по словам политика, эстонские силовики вели диалог исключительно на русском языке. Эстонская полиция проводила экс-депутата Сейма вплоть до государственной границы с Латвией.

Алексей Росликов стал известен в июне 2025 года после попытки защитить русский язык в Латвии. В ходе рассмотрения депутатами декларации «Об устранении лингвистических последствий» Росликов вышел на трибуну Сейма и заявил: «Русский язык — наш язык!» Политика задержали после выступления.

    Все новости