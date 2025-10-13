Известная актриса призналась в нелюбви к Петербургу

Актриса Васильева: Когда я бываю в Петербурге, мне хочется поскорее уехать

Известная российская актриса Марина Васильева призналась, что предпочитает не приезжать надолго в Санкт-Петербург. В нелюбви к городу она призналась в интервью журналу Hello.

По словам артистки, снявшейся в фильме «Нелюбовь», а также сериалах «Лихие», «Бихэппи», «Первый класс» и «Комплекс Бога», ее отец хотел, чтобы она училась на историка в Петербурге. «Интересно, что сейчас, когда я там бываю, мне хочется поскорее уехать. Город маленький, небо низкое, в метро никто не торопится… У меня другой ритм — я больше с Москвой резонирую», — объяснила Васильева.

Уроженка Пскова также рассказала, что переехала в столицу после окончания школы. После 11 класса девушка уехала из родного города поступать в театральное училище. «Мама договорилась со своей сестрой, у которой была квартира в Подмосковье, что я поживу у нее. Дала мне с собой 5000 рублей — больше у нее не было — и сказала: «Лучше не возвращайся», — поделилась воспоминаниями актриса.

Ранее американец из Нью-Йорка Александр Луцик заявил, что качество жизни в российских городах выше, чем на его родине. Он отметил, что на улицах Нью-Йорка грязно и они полны бездомных, наркоманов и других сомнительных личностей.

